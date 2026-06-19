１９日の東京株式市場で日経平均株価は７日続伸。前日の米株高が好感され買いが先行し、後場に入りマイナス圏に転じる場面があったものの、ＡＩ・半導体関連株への物色人気は強く、大引けにかけ切り返し連日での最高値更新となった。 大引けの日経平均株価は前日比１９６円５７銭高の７万１２５０円０６銭。プライム市場の売買高概算は３１億５４１９万株。売買代金概算は１４兆６０９億円となった。値上がり銘柄数は６４８