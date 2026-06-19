メインシナリオ・・・このところ直近の安値を更新しながら下落しており、下値指向が強まっている。きょう、一時1.3163ドルまで軟化し、3月31日の安値1.3159ドルに接近しており、その水準を下抜けば、昨年11月20日の安値1.3038ドルが下値の目標になる。昨年11月20日の安値1.3038ドルを維持できないようなら、昨年11月4・5日の安値1.3010ドルや1.3000ドルの節目を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換