スイングの途中でバットを保持できず、投げ出す形になる「危険スイング」から審判や捕手を守るため、5月12日から新ルールが導入された。だが、危険にさらされるのは審判や捕手に限らない。投手、野手、さらにはスタンドの観客も、飛んでくるバットと無縁ではいられない。過去に実際に起きた“バット禍”によるアクシデントを振り返ってみたい。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベ