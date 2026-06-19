アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、アメリカ中央軍はイランに対する海上封鎖を解除したと発表しました。記者「当初、あなたは『無条件降伏だけを望んでいる』と話していましたが、（イランとの）覚書は無条件降伏には見えませんね」アメリカトランプ大統領「実際には無条件降伏だろう。私はそう考えている」18日、アメリカのニュースサイト「アクシオス」に対し、こう語ったトランプ大統領。17日に署