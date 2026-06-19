日本野球機構(NPB)は19日の公示を発表。阪神は今朝丸裕喜投手を1軍登録しました。今朝丸投手は、2024年ドラフト2位の2年目右腕。今季はファームで9試合の先発を含む11試合に登板し、3勝2敗、防御率2.95と安定した投球を続けています。念願のプロ初昇格で、1軍デビューなるか注目です。