タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。同じ年生まれのアーティストとの交流について語った。司会の黒柳徹子から「今年の3月に、1966年生まれの仲間が集まってライブをした」と振られ、「はい。1966年生まれのアーティストが皆集結してイベントがあったんですけれども」と「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-」が開催されたとした。「今まではもちろんテレビとかで拝