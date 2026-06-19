大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが18日に自身のアメブロを更新。大事な試合を控える娘たちのためにミスタードーナツで1時間以上並んで差し入れを購入したことを報告した。【映像】貴乃花光司、再婚した妻との写真この日、倉実さんは、来週に大事な試合を控える長女について「練習に練習を重ねています」と報告。次女についても「同じ試合に出ますが、こちらは経験を重ねている段階です」と明かしつ