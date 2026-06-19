岩手県出身の演歌歌手・千昌夫（79）が19日、自身のインスタグラムを更新。幼少期に他界した父について語った。現在、所属事務所の公演「夢コンサート」で北海道をツアー中の千。前日の投稿で「今から71年前、わたしが8歳の時、父が出稼ぎ先の足寄で亡くなりました。北海道コンサートツアー移動途中に、親父に手を合わせる事出来ました」と伝えていた。この日は「父の思い出」と書き出し、「私に残された父の写真は、この一