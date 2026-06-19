タレント恵俊彰（61）が19日、メインMCを務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）を欠席した。前日18日に続き2日連続の欠席となった。19日、番組冒頭で八代英輝弁護士（61）が出演者の紹介をしたが、恵の欠席の報告と理由については告げずにMC代理を番組終了まで務めた。前日の18日も恵は番組を欠席し、冒頭で八代氏が「恵さんはお休みです」との報告はしていたが、理由については触れていなかった。