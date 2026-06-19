〈「指が冷蔵庫に瓶詰めされている」乳首を切断、斧で指を落とした23歳女が法廷で放った、“180度異なる主張”と被害者を支配した「恐怖の洗脳」〉から続く交際相手のAさんに凄惨な虐待を加え、乳首の切断、さらには斧を使って左手薬指の切断にまで及んだ佐藤紗希被告（当時23）。【画像】「まな板の上の指の皮膚はまだつながって…」被害者Aさんの欠損した指を見る（閲覧注意）「すべて同意の上だった」「喜んでいると思ってい