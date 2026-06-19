「ロッテ−楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天の吉井理人新監督が、赤の練習着姿でグラウンドに登場した。赤の練習着、黒短パン姿でグラウンドに足を踏み入れると、選手らが次々と駆け寄ってあいさつした。楽天は交流戦を終えて２３勝４０敗１分けの借金１７。最下位に低迷し、１０日に三木肇監督が休養。塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めていた。１７日に昨季までロッテを率いた吉井理人監督の就任を発