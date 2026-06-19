午後2時ころ、埼玉県のJR大宮駅にとまっていた新幹線の中で、刃物を持った人物がいると通報がありました。この人物は身柄を確保されています。【映像】新幹線内に“刃物持った人物”か 埼玉警察によりますと、午後2時15分ごろ、JR大宮駅にとまっていた新幹線の中で「刃物を持った人物がいる」などと駅員から110番通報が入りました。関係者とみられる人物は午後2時半ごろに確保されていて、これまでにけが人は確認されていな