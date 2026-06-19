療養中のシンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が19日、Xを更新。現状を報告し、ファンにメッセージをつづった。ちゃんみなは「沢山のご心配をおかけしてますみんな暖かい言葉を沢山ありがとう」とファンに感謝するとともに「ここ数日で回復し始めて、今は家族や友人の力を借りながらゆっくりと人間をしております」と説明。7月11日・12日に予定している東京ドーム公演に向け「これからもあんまり無理せずに周り