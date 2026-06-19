元オランダ代表MFのラファエル・ファン・デル・ファールト氏が日本代表について「全員顔が似ている」と発言したことを謝罪するとともに、差別的な意図はなかったと釈明した。『アスレティック』や『BBC』などが伝えている。ファン・デル・ファールト氏は北中米ワールドカップのオランダ対日本で、地元放送局『NOS』の番組に出演していた。同氏は試合終了直後、FW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田大地に当たって日本の同点