株式会社SAEDAは、キーチェーンカメラ「KODAK CHARMERA」のブラインドボックス第2弾「MILLENNIUM」の国内展開を発表。7月初旬に発売する。価格は「既存モデルと同等」としている。 1987年に発売されたレンズ付きフィルム「Kodak Fling」を想起させるスタイリングとレトロな画質、そしてブラインドボックス形式での販売で話題となったデジタルカメラの第2弾。 すでにKodak製品の正規ライセンシー、香港Re