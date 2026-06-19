【写真】&TEAM9人の スポーティな白コーデ【動画】4ヵ国語で世界のファンに送るメッセージ &TEAM（エンティーム）の公式Xにて、スポーティーなホワイトコーデに身を包んだ9人の集合ショットが公開され、ファンの注目を集めている。 ■&TEAM、レッドカーペットで際立つ統一感ある白コーデ &TEAMは、貧困撲滅に向けて様々な活動を展開するGlobal Cit