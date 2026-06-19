【動画】渡辺翔太＆ラウール＆阿部亮平のドラマメイキング／予告＆本編 他 Snow Manの公式YouTubeチャンネルが更新。ドラマ『貧乏ですが、恋は贅沢です』の未公開メイキング映像が公開され、反響を呼んでいる。 ■ラウールがプロデュースしたドラマのメイキング映像が公開 『貧乏ですが、恋は贅沢です』は、ラウールがAIを使って脚本を作り、配役も決めたドラマ。 公開された映像には、白シャツに