■6月22日～26日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 6月22日――――――――――――1銘柄発表予定 あさひ [東Ｐ] ● 6月23日――――――――――――1銘柄発表予定 サンリオ [東Ｐ] ★ ● 6月24日――――――&#8213