☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【6月】 19日(金)96.21 18日(木)98.30／1151円高・7万1000円台突破 17日(水)95.44／497円高・6万9500円台突破 16日(火)95.34 15日(月)97.64／3297円高・6万9000円台突破 12日(金)95.44／1802円高・6万6000円台回復 11日(木)92.89 10日(水)99.39／1237円安・6万4500円割れ ９日(火)97.76／1392円高・6万50