ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が18日（日本時間19日）、本拠地でのホワイトソックス戦に「5番二塁」で先発出場。4回裏の第2打席に自打球で負傷交代。ワンバウンドのボールが自身の下腹部に当たる、不運なアクシデントに見舞われた。 ■ハニガーは「睾丸破裂」の経験も…… この試合「5番二塁」でラインナップに名を連ねたチザムJr.は、初回の第1打席は一ゴロで凡退。1－1の同点で迎えた4回裏の