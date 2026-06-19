北海道恵庭市の川股洋一市議が、４月に起きた死亡火災で消防団員として出動し、酒気を帯びた状態で消防車両を運転していたことがわかりました。（恵庭市川股洋一市議）「深く猛省しているところでございます。大変申し訳ありませんでした」恵庭市の消防団員でもある川股市議は、４月１８日午後６時ごろから市内の飲食店でビールをコップで１０杯程度飲酒しました。その後帰宅し、就寝しましたが、住宅火災が起きたため出張