日経平均株価が７万円を超え、６月１９日も一時最高値を更新しました。北海道内の投資家からは評価する声がある一方で、物価高への懸念も聞かれました。１８日、初めて終値が７万円を超えた日経平均株価。１９日も一時７万１９００円台まで上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。中東情勢を巡ってアメリカとイランが覚書の署名をするなど、戦闘終結の兆しが見えたことで株を買う動きが加速しました。（ＳＭＢＣ日興証券札幌支