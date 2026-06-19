20日、薩摩地方は朝から雨の所があり、午後には激しく降る可能性があります。傘が手放せない天気となりそうです。大隅地方は夜に雨が降り、強まる恐れがあります。これまでの降雨で地盤が緩んでいる可能性があり、土砂災害に注意が必要です。種子島・屋久島地方は朝から夕方にかけて晴れ間が戻り、気温が上がって蒸し暑くなる見込みです。奄美地方はおおむね晴れて夏のような暑さとなり、熱中症対策が必要でしょう。梅雨前線は