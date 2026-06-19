JVA(日本バレーボール協会)は19日、バレーボールネーションズリーグ2026の予選ラウンドを戦っている女子日本代表のメンバーの変更を発表しました。この日行われるチェコ戦からセッターの栄絵里香選手とミドルブロッカーの山口真季選手が出場可能となり、ミドルブロッカーの荒木彩花選手とアウトサイドヒッターの北窓絢音選手がリザーブとなります。日本代表は第1週を4戦全勝で戦い、第2週1戦目のセルビア戦も第1セットに荒木選手が