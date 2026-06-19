アメリカ・ニューヨークの国連本部で18日、ことしの年末で任期を終えるグテーレス事務総長の後任選挙をめぐり、立候補した南米ガイアナの元外相の公開討論が行われました。国連で18日、グテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が開かれ、立候補した南米ガイアナの国連大使で、元外相のロドリゲス氏が登壇しました。ロドリゲス氏は、「国連は不可欠であり、他に類を見ない存在であり、世界の公益のための力だ」とした上で、「