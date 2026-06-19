NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。DeNAは加藤響選手を登録しました。これが今季初昇格となる2年目の加藤選手。2024年ドラフト3位で四国ILplus・徳島からDeNAに入団しました。今季ファームでは40試合に出場し、11打点を含む打率.220。昨季は9月にプロ初昇格を果たし、プロ初ヒットも放っており、今季のさらなる躍動に期待がかかります。