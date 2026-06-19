19日、大麻を使用した疑いで男が逮捕されました。警察は男が、追跡されていた不審車両がパトカーに衝突し、逃走した事件にも関わっている可能性があるとみて捜査しています。 19日、橋口蒼空容疑者（22）が麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。 橋口容疑者は今年3月上旬から6月中旬までの間に大麻を使用した疑いが持たれています。 警察は橋口容疑者が、18日、徳島県阿波市で、パトカーに追跡されて