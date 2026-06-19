6月10日、日本三景の1つ京都府宮津市の天橋立でクマが出没。海を泳ぎ住宅街へと向かう様子がカメラに捉えられていました。 （目撃した人）「クマが近くでも出たという話は聞いていたが、まさか自分の目の前をクマが通るなんて思っていなかったのでびっくりした」 出没したのは体長約1m37cm・体重97kgほどのオスのツキノワグマ。その後、無事に捕獲・駆除されてケガ人はいませんでした。 天橋立では12日にもクマの目撃情報があり