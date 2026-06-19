シノブフーズは19日、大阪市の大阪工場で製造した「Ksおにぎり 紅鮭」について、アレルギー物質の「えび」と「小麦」の表示が欠落していたと発表しました。 シノブフーズによりますと、本来は国産の「焼海苔」を使うところ、誤って「えび」と「小麦」を含む国産の「味付海苔」を使用したということです。 対象は消費期限が19日午前1時までの450食で、大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山の5府県にあるダイエ&