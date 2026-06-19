日本ハムは１９日、上原健太投手を出場選手登録した。河野竜生投手が抹消された。上原は５月２０日の楽天戦（エスコンフィールド）で右足に異変を訴え緊急降板。右ハムストリングス肉離れで試合復帰まで約２〜４週間の見通しと診断されて同２１日に登録を抹消された。その後、６月に入って２軍戦３試合に登板していた。パ・リーグではソフトバンクが石塚綜一郎捕手を出場選手登録した。