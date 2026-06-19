歌手の藤井フミヤさんが6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。公式の『TikTok』を開設したことを明らかにしました。【写真を見る】【 藤井フミヤ 】公式『TikTok』の開設を報告「やっと公式が出たー！」「秒でフォローしました」ファン反響Xには、【お知らせ】として「藤井フミヤ公式TikToKスタート」と綴り開設を報告。 すでに複数の動画が投稿されており、6月19日午後4時現在、8本の動画を見ることができるようになっ