元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が19日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。監督当時の“あの疑問”について回答した。トルシエ政権時代に、センターバックのレギュラーとして活躍した中沢佑二氏（48）もVTR出演。当時からの積年の疑問をついに本人にぶつけた。「トルシエ監督が一言、二言しかしゃべっていないのにダバディの通訳がめちゃくちゃ長いことがあ