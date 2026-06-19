皇族数の確保策をめぐり、政府が「立法府の総意」を受けて、改正作業を進める法律の骨子案が分かりました。いわゆる「養子案」については、旧宮家の男系男子の15歳以上を養子とすることができるとしています。木原官房長官は、きょう午後3時から、衆議院の議長公邸を訪れ、衆参両院の議長・副議長に皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」を受けて、改正作業を進める法律の骨子案を説明しました。骨子案では、女性皇族が皇族以外