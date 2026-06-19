元ＫＡＴ−ＴＵＮで俳優の亀梨和也が１９日、都内でゲームセンターブランド「ＧｉＧＯ」とのコラボキャンペーン発表会に出席。ＫＡＴ−ＴＵＮトークを連発させた。今回のキャンペーンでは、新ＣＭや亀梨主演のショートドラマが公開されるほか、クレーンゲームの商品開発なども行うという。新ＣＭでは独特なダンスに挑戦。撮影を振り返り、「振り付けの先生からかなり細かい角度を…。もう少しお尻を突き出してとか、手の位置