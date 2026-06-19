昨年１２月に退社した元フジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが、６月１日から大手芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」所属となっていたことが１９日、分かった。同事務所は文書で「この度、元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が、６月１日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりましたのでお知らせいたします」と報告。今後については、「アナウンサー時代に