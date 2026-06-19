亀梨和也（40）が19日、都内で「亀梨和也×GiGoコラボキャンペーン発表会」に登壇した。25年3月末にKAT−TUNが活動を終了し、自身もSTARTO ENTERTAINMENTから独立した。近況について「今で言うと俳優、バラエティー、YouTube、音楽。芸能界でできることを網羅しているような…。時々何屋？となります」と仕事の幅の広がりを感じる日々。「食わず嫌いしないというか、凝り固まらず遊び心も大事にしたい」と信念を明かした。「Gi