審判のユニホームに入ったロゴが話題サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。試合の進行に欠かせないレフェリーのユニホームには、とある“仕掛け”が施されていた。一見奇妙な位置にあるスポンサーロゴが「狂気か天才か？」と熱視線を浴びている。審判向けのアプリを開発する「REFSIX」公式Xが「今回のW杯において、かなりの確率で最も異常なスポンサーシップ」として紹介したのは、制汗剤ブ