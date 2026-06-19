6月18日（木）に最終話（第11話）が放送された木南晴夏主演の『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）。率直に言って、ご都合主義ときれいごとのオンパレードすぎて萎えてしまった。本稿では最終話の結末にふれているため、未視聴の方はご注意を。■【ネタバレあり】あゆみとKeiが迎える結末は？大手飲食チェーンの社長（中村俊介）と結婚し、誰もがうらやむ幸せなセレブ生活を送っているかに見えたあゆみ（木南晴夏）は