35歳で亡くなったハリウッド版『リング』などで知られるデイヴィ・チェイスさん。彼女の恋人がクラウドファンディングを立ち上げたことを受け、元マネージャーが「彼女のためには一切使われない」として寄付に応じないよう呼び掛けた。【写真】子役時代のキュートなデイヴィ・チェイスさんDEADLINEによると、デイヴィさんの元マネージャーで長年の友人であるジョン・ライアンは声明で、GoFundMeで立ち上げられたクラウドファン