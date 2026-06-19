シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が、大物芸人との２ショットを披露した。１９日までに「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋新コンテンツ『浜田ウタ』」になんと、初回ゲストとして呼んでいただき３６５日の紙飛行機を歌唱させていただきました」と報告。「まさか、浜田さんと１：１でお話するだけじゃなくカラオケが出来る日がくるとは！！とっても光栄です」と続けると、ダウンタウンの浜田雅功との２ショ