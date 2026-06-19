◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）中日のアルベルト・アブレウ投手と尾田剛樹外野手が、出場選手登録された。アブレウは１８日、バンテリンドームで行われた１軍の全体練習に合流。３月２７日の広島との開幕戦（マツダスタジアム）で４点リードの９回に登板したが、同点に追いつかれて降板。試合中にぎっくり腰を発症し、翌２８日に出場選手登録を抹消されていた。井上監督は「球が強いピッチャーがほし