芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が披露した私服ショットが好評だ。１９日までに「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました久し振りのルミコーデは全て私服です」と書き始め、高級車と写った私服ショットをアップ。「３０年以上昔パリのヴェルサーチェで購入した黒レザーのセットアップ（３０年以上も昔の細身のレザーが今尚入るのがうれしかったです）ゴールドア