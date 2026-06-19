真っ昼間でもトクリュウによる犯罪も多発しているなか、2026年6月19日放送の「THE TIME,」（TBS系）は最新の防犯対策事情を紹介した。今や1.5兆円とも言われる防犯市場が出来ているという。賃貸でも使える最新の防犯グッズが出回り始めた番組は、サッシにフィルムを貼ったり、デジポリスという防犯アプリを入れたりと個人でも対策が進んでいる現状を紹介した。「クマと不審者用に玄関にバットを置いている」という最近の事情を反映