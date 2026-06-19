◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１９日、東京ドームで行われる試合前練習に参加した。この日から行われる古巣・中日との３連戦では東京Ｄで練習を行う予定で、ブルペンでの投球も予定している。この日はランニングやキャッチボールで体を動かした左腕。「まだ慣れないですね」と言いながらもチームメートと笑顔で話す場面が見