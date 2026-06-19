トッテナム移籍のDFファン・ヘッケが動画を公開北中米ワールドカップ（W杯）に参戦中のオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケは、イングランド1部ブライトンから同トッテナムへの移籍が発表された。これを受けてのメッセージ動画で、痛々しい負傷の様子が注目されている。ファン・ヘッケは母国オランダのNACブレダでデビューし、2020年にブライトンに移籍した。期限付き移籍を経てブライトンに戻ると主力に定着し、25-26