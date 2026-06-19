日本代表の同点ゴールが再脚光森保一監督が率いるサッカー日本代表は現地時間6月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。MF鎌田大地が決めた同点ゴールの瞬間が「支えてたんか！」「一つのゴールに物語詰まりすぎ！」など注目を集めている。1-2のビハインドで終盤を迎えた日本は後半19分、伊東のコーナーキックから途中出場のFW小川航基が合わせ、MF鎌田大地に当たったボールがゴー