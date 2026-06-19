女子中高生ダンスチーム｢Sの一族｣ 高松市に世界最高峰のアーバンダンスの大会に挑戦する女子中高生のチームがあります。2週間後の渡米に向けて練習に励むチームの強さの秘密に迫りました。 「Let’s go！Sの一族！」 12人の中高生ダンスユニット「Sの一族」。 2026年2月、ダンスの世界大会「ワールドオブダンス」の東京予選で準優勝し、アメリカでの決勝に臨みます。 （リ