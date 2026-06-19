１５日、中山公園で撮影したコノハズク。（青島＝新華社配信／郭連友）【新華社青島6月19日】中国山東省青島市の中山公園で15日、コノハズクの姿がカメラに捉えられた。１５日、中山公園で撮影したコノハズク。（青島＝新華社配信／郭連友）１５日、中山公園で撮影したコノハズク。（青島＝新華社配信／郭連友）