プロ野球・ソフトバンクは19日、石塚綜一郎選手を1軍登録しました。石塚選手は2019年のドラフトで育成で入団した7年目の捕手。昨季は24試合に出場し打率.236としました。今季はファームで46試合出場し4本塁打27打点、打率.321と好調を維持。捕手登録の石塚選手ですがファーストや外野を出場を続け、1軍初昇格となりました。ソフトバンクは4日に渡邉陸選手を1軍登録し、6日に山本祐大選手を抹消。現在1軍の捕手は渡邉選手、谷川原健