日本人乗組員を乗せた船がすべてペルシャ湾の外に退避しました。茂木外相は、ペルシャ湾内にとどまっていた日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。この船舶には、日本人3人の乗組員が乗っていますが、日本に向けて航行しているということです。この船は、原油タンカー「TENZAN」とみられています。茂木外相は、これで日本人乗組員が乗船している船はすべて退避したと述べました。